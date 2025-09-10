Alejandra Rubio, enfadadísima, estalla ante las cámaras tras la publicación de las memorias de Mar Flores

Primera reacción de Alejandra Rubio al revuelo desatado en torno a la publicación de las memorias de su 'suegra' Mar Flores, 'Mar en calma', que han salido a la venta este miércoles y en las que la modelo se sincera a corazón abierto sobre los episodios más dolorosos, polémicos y controvertidos de su vida.

Después de unos días de viaje con Carlo Costanzia y su hijo Carlo Jr. -que en diciembre cumplirá un año- alejados del foco mediático y de las preguntas sobre qué opina sobre las revelaciones que la madre del actor hace en su biografía, la nieta de María Teresa Campos ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y ha estallado muy enfadada ante las cámaras.

Mientras su novio le tomaba la delantera y abandonaba el aeropuerto a solas, Alejandra -empujando el carrtito de su bebé- se ha enfrentado a la prensa. Y, a gritos en mitad de la terminal, ha intentado que no se le hiciesen fotografías ni se la grabase al ir acompañada por un menor (al que ni siquiera se estaba enfocando).

Amparándose en la ley y ante la mirada sorprendida del resto de viajeros, la hija de Terelu Campos se ha enfrentado a la reportera y le ha echado en cara que su única intención al preguntarle por Mar y su libro es "¡crear polémica, eso es lo que queréis vosotros!".

Un cabreo que ha ido en aumento cuando ha perdido el ascensor y no le ha quedado más remedio que afrontar el interés de la prensa por su opinión sobre las memorias de su suegra. "Ya has conseguido lo que querías, tenerme aquí con mi hijo mientras me haces preguntas... si estoy en otros sitios me puedes preguntar y y te contesto educadamente, pero con mi hijo no. En otro momento si quieres, venir a mi casa, bajo a la perra y me preguntas, pero te estoy diciendo que con mi hijo no. Es la ley. ¡Saca esto, decid que soy una borde como siempre" ha explotado.

Respecto a las polémicas revelaciones de Mar, a su cruce de declaraciones con Alessandro Lequio -compañero suyo en 'Vamos a ver'- sobre la relación que mantuvieron entre 1996 y 1997, y a la exclusiva de su primo José María Almoguera en la revista 'Lecturas' asegurando que ha hecho lo imposible por tener relación con ella, ni una palabra debido a su monumental enfado porque le pregunten cuando va con su hijo.