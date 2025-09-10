Agencias

Al menos seis muertos por las inundaciones en Indonesia

Las autoridades de Indonesia han informado este miércoles de que al menos seis personas han muerto por las inundaciones registradas a causa de las fuertes precipitaciones en la turística isla de Bali, situada en el sur del archipiélago.

La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado que otras cuatro personas siguen en paradero desconocido a medida que las lluvias torrenciales se extienden y provocan más evacuaciones.

El portavoz de la BNPB, Abdul Muhari, ha indicado en un comunicado que las calles de la isla de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, también se han visto anegadas. Casi 20 localidades de la isla se han quedado sin comunicaciones.

"En Bali han muerto dos personas en el distrito de Jembrana, mientras que en Nusa Tenggara Oriental han muerto cuatro personas", ha explicado el general Suharyanto, jefe de la BNPB, que ha matizado que hay partes de Bali que siguen inundadas.

El acceso al aeropuerto internacional de la isla, cerca de Denpasar, ha estado limitado durante todo el día. Indonesia sufre a menudo inundaciones, especialmente en la época de lluvias monzónicas.

