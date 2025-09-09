Vox asegura que son "los únicos dispuestos a erradicar la inmigración ilegal" y afea al PP sus "vaivenes"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha asegurado que su partido es el "único" que está dispuesto a "erradicar la inmigración ilegal" y ha afeado los "vaivenes" del Partido Popular en su postura sobre este tema.

"Nosotros hemos mantenido la misma postura desde el primer momento, que podrá gustar más o gustar menos, pero ha sido la misma. Y se ha demostrado que en el problema de la inmigración ilegal los únicos que estamos dispuestos a erradicarla somos nosotros", ha asegurado Millán, este martes, en una rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

Mientras, ha acusado al Partido Popular de decir "una cosa y la contraria", de "estafar a los españoles", y ha advertido de que "sus vaivenes le cuestan mucho a los españoles que padecen la inseguridad todos los días en sus calles".

"Porque todo el mundo conoce cuál ha sido el recorrido del Partido Popular con el problema de la inmigración ilegal. Es que el Partido Popular viene de pactar la regularización de medio millón de personas en situación irregular en España, el Partido Popular viene de tener a presidentes autonómicos decir que tienen el corazón muy grande para acoger a los inmigrantes ilegales que vienen violentando nuestras fronteras. Y ahora dice que hay que ser duros con la inmigración ilegal, con los inmigrantes ilegales que delincan", ha reprochado.