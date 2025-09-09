Vitaldent inaugura una nueva clínica en el centro de Burgos y suma 21 en la Comunidad y más de 400 en España

Vitaldent, la marca más longeva de Donte Group, ha inaugurado una nueva clínica en el centro de la capital burgalesa, en la calle San Pablo 4, para reforzar su presencia en la ciudad y en Castilla y León, donde ya suma 21 centros.

Con esta nueva apertura Donte Group ofrece "una odontología de calidad", y reafirma su compromiso para ser una de las principales redes del sector en España con más de 400 clínicas propias.

"Es un orgullo formar parte de Vitaldent, una red de referencia en nuestro país. Esta apertura representa un avance en la atención bucodental de los burgaleses, facilitando el acceso a tratamientos de calidad", según ha afirmado la directora de la nueva clínica de Burgos, Rosa Belén Pascual, quien ha precisado que para ella, a nivel personal, "es una nueva etapa profesional, en la que los pacientes y su bienestar siguen siendo la prioridad".

La nueva clínica dispone de dos gabinetes totalmente equipados y tecnología de diagnóstico por imagen de última generación, como la Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT), que permite obtener estudios en 3D de gran precisión. En cuanto a la accesibilidad, se encuentra en un punto estratégico, a tan solo tres minutos a pie de paradas de autobús urbano (líneas 02, 09, 16, 21, 87) y a cuatro minutos de la estación de autobuses interurbanos.

Con una superficie de 112 metros cuadrados, la clínica incorpora tecnología como la herramienta CBCT, que permite obtener imágenes detalladas de las estructuras orales, y optimizar tanto el diagnóstico como los tratamientos de los casos más complejos, entre ellos los implantes y las intervenciones de cirugía maxilofacial.

Con más de tres décadas de trayectoria y más de 9 millones de pacientes atendidos, Vitaldent "se ha consolidado como un referente en el cuidado de la salud bucodental en España" y sus clínicas ofrecen un enfoque "integral" que abarca las principalesáreas de la odontológicas: odontología general, ortodoncia, implantología, estética dental y prótesis.

Entre sus tratamientos más avanzados destacan los implantes dentales de carga inmediata, que permiten recuperar la funcionalidad en menos tiempo, y las soluciones estéticas como carillas, blanqueamientos y remodelaciones dentales, diseñadas para mejorar la apariencia sin recurrir a procedimientos invasivos.

En ortodoncia, Vitaldent ofrece opciones para todas las edades, como alineadores invisibles y brackets tradicionales. Además, su oferta en odontología general incluye servicios esenciales como limpiezas, empastes, endodoncias y tratamientos periodontales, con un enfoque centrado en el paciente y en la prevención.

Donre Group es el primer grupo de salud y cuidado bucodental español que nace con el propósito de mejorar la odontología, la sociedad y el planeta, haciendo accesible a todo el mundo el cuidado de la salud bucodental sea quien sea y se encuentre en el momento vital que se encuentre.