Agencias

VÍDEO: España prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno español ha aprobado la prohibición de entrada a España de los ministros ultraderechistas israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir en el marco del paquete de medidas adoptadas para frenar el "genocidio" en Gaza.

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a las nueve medidas anunciadas la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que fueron tildadas de antisemitas por Israel.

Según ha precisado Albares, Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Smotrich, titular de Hacienda, serán incluido en el listado de personas sancionadas, en el que ya están algunos colonos israelíes, y "no podrán acceder a territorio español", además de ser incluidos en el sistema de información Schengen.

El Gobierno responde así a la decisión del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de vetar la entrada en Israel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en respuesta a las medidas anunciadas por Sánchez, que incluyen el embargo de armas, y viene a sumarse a la decisión de llamar a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana María Salomon.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1007308/1/espana-prohibe-entrada-ministros-ultraderechistas-israelies-smotrich-ben-gvir

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La lista definitiva de candidatos a las presidenciales incluye a Ouattara, pero deja fuera a Gbagbo

La lista definitiva de candidatos

Un ataque con drones de las RSF provoca importantes cortes de suministro eléctrico en la capital de Sudán

Un ataque con drones de

Atresmedia Cine celebrará su 25 aniversario en el Festival de San Sebastián con la presentación de sus próximos estrenos

Atresmedia Cine celebrará su 25

Amancio Ortega continúa con sus inversiones con la compra de un hotel de cuatro estrellas a Minor en Ámsterdam

Amancio Ortega continúa con sus

La AEMPS acelerará la evaluación de los ensayos en oncología y enfermedades raras de fase 1 hasta los 26 días

Infobae