Unicaja y Zegona se unen al índice Stoxx Europe 600

ISS Stoxx ha decidido actualizar la composición de su índice europeo Stoxx Europe 600 incluyendo a Unicaja y a Zegona Communications, la actual dueña de Vodafone España, según ha informado recientemente en un comunicado.

Los cambios en la composición de este índice serán efectivos a partir del 22 de septiembre. Además de estas dos empresas también se unirán la francesa Abivax, las alemanas Fraport, Nordex y Flatexdegiro y la sueca Camurus.

Por el contrario, dejarán de formar parte del índice Computacenter, Carl Zeiss Meditec, Redcare Pharmacy, Gerresheimer, Embracer Group, BCA Popolare di Sondrio y Verallia.

"La entrada de Unicaja en este índice se basa en los datos de capitalización de la compañía a cierre de agosto, supone un reconocimiento al posicionamiento de la entidad en los mercados y refuerza su visibilidad ante la comunidad inversora internacional", ha destacado Unicaja en un comunicado.

El banco andaluz ha destacado que su capitalización ha experimentado un "fuerte incremento" en los últimos 18 meses, pasando de 2.363 millones de euros a cierre de 2023, a 3.276 millones en 2024, y 6.095 millones de euros a cierre de agosto, con una subida del 158% en este periodo.