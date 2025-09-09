Un ataque con drones de las RSF provoca importantes cortes de suministro eléctrico en la capital de Sudán

Una serie de ataques con drones lanzados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han alcanzado este martes tres puntos de la capital de Sudán, Jartum, provocando importantes cortes del suministro eléctrico, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas.

Según las informaciones recogidas por el portal sudanés Sudan Tribune, las drones han impactado en un campamento militar y una subestación eléctrica n Al Marjiyat, así como varios puntos del barrio de Al Kalakla y una refinería situada en el área de Al Jalaili, sin que las autoridades sudanesas se hayan pronunciado por ahora al respecto.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.