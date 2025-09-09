Tusquets publicará en 2026 la nueva novela de Thomas Pynchon

Tusquets Editores publicará en 2026 la traducción al castellano de la nueva novela del escritor norteamericano Thomas Pynchon, con el título provisional de 'Shadow Ticket' y que se editará este otoño en Estados Unidos.

Este libro de Pynchon supone el regreso del enigmático escritor tras más de una década y se sitúa en Milwaukee en 1932 en pleno apogeo de la Gran Depresión, la derogación de la ley seca cercana, Al Capone en prisión y el negocio de la investigación privada en auge, ha informado este martes Tusquets en un comunicado.

Hicks McTaggart, antiguo rompehuelgas convertido en detective privado, cree haber encontrado un trabajo seguro hasta que acepta el caso de localizar y rescatar a la heredera de una fortuna quesera de Wisconsin.

Cuando el detective privado alcanza a la heredera, se verá envuelto en una lucha constante con nazis, agentes soviéticos, contraespías británicos, músicos de swing, practicantes de lo paranormal y motociclistas fuera de la ley.

La editorial Tusquets relanza durante este mes de septiembre las novelas de Pynchon 'Vineland' y 'V.', en un año que se estrenará una adaptación en clave de comedia de la primera, 'Una batalla tras otra', dirigida por Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro y Regina Hall en el reparto.