Trump evita valorar su supuesto mensaje a Jeffrey Epstein: "Es un tema cerrado"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rehusado este martes valorar la publicación de una felicitación de cumpleaños enviada en 2003 al fallecido multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, bajo el argumento de que "es un tema cerrado para él".

"Dejo cualquier declaración a mi equipo", ha afirmado Trump en una breve declaración a la cadena NBC News, sin entrar a valorar siquiera que pueda tratarse de un documento falso, como llegó a asegurar el lunes a última hora una portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según esta portavoz, el mandatario estadounidense emprenderá acciones legales, porque "está muy claro" que Trump ni dibujó ni firmó la tarjeta que muestra una mujer desnuda y cuya existencia siempre ha negado el ahora presidente.

La Administración salía así al paso de una tarjeta difundida por los miembros demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, a raíz de una petición de documentos a los herederos de Epstein. Trump ha acusado al Partido Demócrata de intentar utilizar este caso para perjudicarle políticamente.

