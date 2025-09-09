Sonia Bermúdez será presentada este miércoles como seleccionadora absoluta

La entrenadora española Sonia Bermúdez será presentada este miércoles como nueva seleccionadora nacional absoluta femenina en un evento que arrancará a las 13.30 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y que podrá seguirse en directo por televisión en el canal Teledeporte.

Sonia Bermúdez fue internacional en 63 ocasiones, consiguiendo anotar un total de 35 goles. Ha jugado en clubes como Rayo Vallecano, FC Barcelona, Wester New York Flash, Atlético de Madrid o Levante. Durante su carrera deportiva como jugadora ha ganado un total de 9 ligas y 3 copas de la reina. Además, fue la máxima goleadora durante 4 temporadas de manera consecutivas. Fue capitana de la selección Absoluta, disputando una Eurocopa y un Mundial.

Como entrenadora, comenzó su carrera en el equipo cadete Real Madrid, consiguiendo el título de Liga. De dicho equipo, da el salto a la selección nacional femenina Sub-19 y Sub-20, consiguiendo ganar dos Campeonatos de Europa de manera consecutiva. Con la Sub-20, disputó el Mundial de Colombia. Durante la última temporada, fue la seleccionadora de la selección Sub-23.

En el acto, que se podrá seguir en directo en rfef.es y Teledeporte, también se presentará al nuevo staff de la Selección Absoluta, en el que se encuentra Iraia Iturregi, que ocupará el puesto de segunda entrenadora, así como los seleccionadores de las categorías inferiores: David Aznar (Sub-19 y Sub-20) y Milagros Martínez (Sub-17).