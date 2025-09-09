"Sería inhumana si no me removiera". María del Monte, muy afectada tras pedir 28 años de cárcel para su sobrino

Sacando fuerzas de flaqueza en un momento especialmente complicado tras salir a la luz que su abogada ha pedido 28 años y medio de cárcel para su sobrino Antonio Tejado al considerarlo "el cerebro" del robo a su vivienda en agosto de 2023 -al sostener que utilizó su vínculo familiar para transmitir al resto de la banda "la información necesaria para que el asalto pudiera culminar con éxito"- María del Monte se ha sentado este lunes en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y se ha sincerado sobre este delicado asunto.

Como ha confesado afectada, "sería inhumana si no me removiera. Una está luchando por salir adelante y todas estas cosas vienen a removerte. Te crees que estás mejor de lo que estás y cuando pasa algo así retrocedes no un paso, retrocedes cien. Voy a seguir tirando si Dios quiere y me ayuda".

"Una cosa que mi profesión me ha enseñado es a guardar las penas y a reírme cuando no tenía ganas. Las penas y el dolor son míos y de la gente que me aguanta, si no me quisieran no me aguantarían" ha expresado cuando Sonsoles Ónega le ha preguntado cómo se encuentra.

Y es que no oculta que el robo sufrido en su vivienda "es un tema traumático que me lo remueve todo, con gran dosis de dolor de la que no voy a hablar". "Ya dije que todo lo que tenía que decir lo había dicho en sede judicial, y así me mantengo. Tengo unos abogados como cualquiera en este caso" ha añadido, explicando que no quiere hablar del tema "por mi salud mental".

"Estoy deseando, por encima de todo, que todo esto termine" ha revelado emocionada, dejando claro que "por supuesto" que esto no es "María del Monte contra su sobrino": "He hecho lo que hubiese hecho cualquier ciudadano, he pedido amparo en la Justicia. Será lo que tenga que ser, de momento no es nada. Los profesionales serán los que tengan que dictar lo que tengan que dictar. Y para mí sería uno de los días más felices de su vida si no fuera culpable" ha asegurado.

"Es traumático, doloroso, pero hay otros palos que me han sesgado parte de mi alma. Se han llevado a gente que quiero y, por encima de perder a personas que quieres, no hay nada. He sufrido otro tipo de palos que me han llegado a quitar alegría. Pero bueno, la vida es eso. ¿Sabes la de gente que lo estará pasando peor que yo en estos momentos? En el fondo soy afortunada porque veo el sol todos los días, tengo gente que me quiere, gente que me sigue acompañando, tengo un trabajo y no le puedo pedir más a la vida" ha concluido.

Tras abrir su corazón en 'YAS', María ha atendido a las cámaras de Europa Press a las puertas de Atresmedia pero, insistiendo en que "son cosas que están donde tienen que estar. Deseando que se cierre todo esto ya porque no es agradable, y ya le acabo de decir a Sonsoles cómo me encuentro", ha guardado silencio sobre la información que han dado en 'Espejo Público' de que su cuñada María José, madre de Antonio, estaría muy enfadada con ella y la acusaría de que solo le interesa sacar dinero: "Yo no voy a entrar en nada de eso. De verdad que no" ha sentenciado.

"A ver, por salud mental no queda otra que estar fuera de todo esto. Nosotros, vino Paco Baena, Francisco Baena Bocanegra a buscarnos... Nos dijo no os preocupéis de esto, su despacho ha seguido su consigna... y sin lugar a dudas son ellos los que mandan y no María del Monte" ha zanjado, reafirmándose en que ella no ha tenido nada que ver en la petición de 28 años y medio de prisión para su sobrino.