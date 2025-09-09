Señales de hielo perenne en llanuras que rodean el polo norte marciano

La cámara HiRISE a bordo de la misión MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) de la NASA ha estado observando pequeñas manchas brillantes generalizadas en las llanuras que rodean el Polo Norte marciano, a 75 grados de latitud.

Estas manchas parecen ser escarcha o hielo persistente, que perdura hasta bien entrado el verano y, en algunos casos, durante todo el verano, según un comunicado de la web de este instrumento, que opera la Universidad de Arizona.

"Esto demuestra que el hielo es perenne o casi perenne, lo que significa que el entorno se acerca a las condiciones en las que el hielo superficial puede acumularse y sobrevivir", añade.

Esta imagen se adquirió para monitorear algunos depósitos perennes de mayor tamaño cerca del centro, así como pequeñas manchas brillantes generalizadas a lo largo de la mayor parte de la observación. La imagen corresponde al solsticio de verano boreal marciano, el equivalente a principios de julio en la Tierra.