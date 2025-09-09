Sánchez condena el bombardeo de Israel contra Hamás en Qatar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "firmemente" el bombardeo de Israel contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, subrayando que "vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas".

"La violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio. Es momento de volver al marco de la racionalidad, de la diplomacia y del Derecho Internacional", ha expresado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Previamente, en un comunicado, el Gobierno de España había condenado "tajantemente" el bombardeo de Israel en Qatar. Para Exteriores, este ataque "supone una violación flagrante del Derecho Internacional" y "de la soberanía territorial qatarí".

"España reitera su llamada a la contención y al respeto al Derecho Internacional para preservar la estabilidad regional, al cese inmediato de la violencia y al retorno a las negociaciones diplomáticas", ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Gobierno español ha reiterado su "compromiso con la estabilidad" en Oriente Próximo, a la vez que ha insistido en que "seguirá trabajando con sus socios por la estabilidad regional".

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha mientras que estaban realizando consultas para un alto el fuego en Gaza.

Sin embargo, Hamás ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, si bien sus altos cargos --miembros de la delegación negociadora del alto el fuego-- han sobrevivido a este bombardeo. Además, ha muerto un agente de la Policía de Qatar y otros más han resultado heridos.