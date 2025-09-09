Qatar califica el ataque israelí de "terrorismo de Estado" y avisa de que se reserva su derecho a responder

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, ha calificado el bombardeo llevado a cabo este martes por el Ejército de Israel en Doha de "terrorismo de Estado" y ha avisado de que su país se reserva su derecho a responder al ataque, que se ha saldado con la vida de cinco miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y un agente de la Policía qatarí.

"Hoy, el Estado de Qatar ha sido objeto de un ataque por parte de las fuerzas de ocupación israelíes que solo puede explicarse en el contexto de terrorismo de Estado y tomará todas las medidas necesarias para responder", ha declarado durante una rueda de prensa en la que ha asegurado que su prioridad es la seguridad de las personas que viven en su territorio.

En este sentido, ha indicado que a partir de este miércoles trabajarán en "una revisión exhaustiva de las políticas y medidas para garantizar la respuesta a estos actos y evitar su repetición", mientras que ya se ha formado un equipo legal que llevará a cabo "todos los procedimientos legales para responder a este ataque".

Al Thani ha recriminado que las políticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, forman parte de "los continuos intentos de perturbar la seguridad y la estabilidad regionales". Para él, Netanyahu ha "llevado a la región a una situación irreversible" al violar las leyes internacionales.

Además, ha recordado que momentos antes del ataque estaban teniendo lugar negociaciones para un alto el fuego en Gaza a petición de Estados Unidos. "¿Acaso el mundo necesita un mensaje más claro que este? ¿Quién está cerrando la puerta a la paz? ¿Acaso la comunidad internacional necesita un mensaje más claro de quién está destruyendo la región?", ha cuestionado.

Por otro lado, ha asegurado que Estados Unidos avisó del ataque diez minutos después de que tuviera lugar. "Este ha sido un ataque traicionero, cien por cien, no se sabía hasta que sucedió", ha declarado. A su vez, ha explicado que las defensas aéreas qataríes no han podido evitarlo puesto que el Ejército israelí ha utilizado armas que no han sido detectadas por los radares.

En cuanto a sus esfuerzos de mediación, que realiza junto a Egipto y Estados Unidos, ha asegurado que "la diplomacia qatarí no se basa en las acciones de un Estado como Israel", sino en "la estabilidad de la región". "Esta solo se logrará mediante soluciones diplomáticas, no mediante guerras y conflictos", ha zanjado.

Así, ha hecho hincapié en que "la mediación en la diplomacia qatarí forma parte de su identidad": "Nada nos impedirá seguir desempeñando este papel en todos los asuntos que nos rodean en la región para lograr, en última instancia, la estabilidad de la región y de nuestro pueblo". A pesar de ello, ha reconocido que, en cuanto a las conversaciones actuales, no cree que "haya nada válido ahora mismo".