Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Tribunal Supremo sienta al fiscal general en el banquillo".
-- "Israel ataca en Qatar a líderes de Hamás".
EL MUNDO
-- "El fiscal general aprovecha el "vacío legal" para atarse al cargo".
-- "Israel bombardea al equipo de negociadores de Hamás en Qatar".
EL PERIÓDICO
-- "Las medidas de Sánchez contra Israel exigen apoyo internacional".
-- "El Supremo lleva a juicio al fiscal general, con una fianza de 150.000 euros".
LA VANGUARDIA
-- "Israel eleva su escalada militar con un bombardeo contra Hamás en Qatar".
-- "Macron elige a un primer ministro de su partido: Sébastien Lecornu".
LA RAZÓN
-- "El juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos".
-- "El pulso entre Marlaska y Robles paraliza la aprobación del decreto contra Israel".
ABC
-- "El fiscal general del Estado será juzgado antes de fin de año".
-- "Boris Johnson hace negocios con el régimen de Maduro".