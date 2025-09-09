Principales titulares de los periódicos para el miércoles 10 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "El Tribunal Supremo sienta al fiscal general en el banquillo".

-- "Israel ataca en Qatar a líderes de Hamás".

EL MUNDO

-- "El fiscal general aprovecha el "vacío legal" para atarse al cargo".

-- "Israel bombardea al equipo de negociadores de Hamás en Qatar".

EL PERIÓDICO

-- "Las medidas de Sánchez contra Israel exigen apoyo internacional".

-- "El Supremo lleva a juicio al fiscal general, con una fianza de 150.000 euros".

LA VANGUARDIA

-- "Israel eleva su escalada militar con un bombardeo contra Hamás en Qatar".

-- "Macron elige a un primer ministro de su partido: Sébastien Lecornu".

LA RAZÓN

-- "El juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos".

-- "El pulso entre Marlaska y Robles paraliza la aprobación del decreto contra Israel".

ABC

-- "El fiscal general del Estado será juzgado antes de fin de año".

-- "Boris Johnson hace negocios con el régimen de Maduro".