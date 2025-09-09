Noelia Roel: "En el cine, las mujeres ocupamos puestos que no son ni la producción ni la dirección"

La productora y actriz Noelia Roel ha asegurado que en la industria del cine las mujeres ocupan puestos de trabajo que "no son la producción, la dirección o la dirección de foto, sino de estilista o vestuarista".

"Creo que la situación ha cambiado mucho y cada vez hay muchas más mujeres en la industria, pero también veo que las gráficas siguen siendo nefastas, a pesar de que se den muchos premios a nivel internacional", ha manifestado la actriz en una entrevista concedida a Europa Press.

Roel nació en Galicia, pero lleva diez años afincada en México, lugar desde el que actúa y coproduce diferentes proyectos. Así, ha asegurado que su objetivo es "tratar de mezclar las dos culturas". Así, ha asegurado que desde su productora gallega lo que intenta es coproducir con México y "tener esta mezcla de culturas".

"LA INDUSTRIA ESPAÑOLA ES MÁS DIFÍCIL"

Por otra parte, ha confesado que le resulta "más difícil" hacerse un hueco en la industria cinematográfica española, mientras que "el otro lado del charco" le ha dado "más oportunidades".

"Ojalá en algún momento se me abra la puerta en España también para tener estas oportunidades de trabajo", ha subrayado la actriz, que estrenará a principios de 2026 una de sus películas más recientes, 'Vestida de Blanco', en diferentes salas españolas.

La cinta narra la historia de Ánxela, una joven diseñadora de moda gallega que encuentra el trabajo de sus sueños junto a una diseñadora internacional en Madrid, donde también se cruzará con todo tipo de desafíos para desarrollar su trabajo, entre ellos, el robo de su vestido de novia.

"En 'Vestida de Blanco', hay dos mensajes. Uno es que a estas chicas de pueblo, al nacer y crecer en un lugar chiquito, les dicen que los sueños no son para ellas y lo mejor es casarse y tener una familia, pero que también si no decide no formarlo y luchar por los sueños y realizarse profesionalmente, también es lícito", ha asegurado.

DEFENDER "EL TALENTO DE LAS PROVINCIAS"

La actriz, que además de protagonizar la película también la coproduce, ha expresado que "hay mucho talento en las provincias que a veces cuesta mucho que brille o que la gente lo conozca porque no hay tantas oportunidades como en una gran ciudad".

Roel ha explicado que en 'Vestida de Blanco', rodada entre Galicia y Madrid, hay mucho de ese "talento de provincia". Así, para este filme decidieron apostar por el "talento local". "El vestuario fue hecho por diseñadores gallegos y la joyería fue hecha por joyeros gallegos", ha apuntado.

En cuanto a futuros proyectos, la actriz y productora ha adelantado que este año verá la luz 'Marilyn', una nueva película de época rodada también en España.

"Es una película feminista de época, de cómo vivían las mujeres el feminismo en 1902, y es una película rodada únicamente por mujeres, tanto crew como los principales personajes en la película son mujeres", ha destacado.