Agencias

Mueren más de 70 personas en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Por Newsroom Infobae

Guardar

Alrededor de 70 personas han muerto en un ataque perpetrado por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, contra un funeral en la localidad de Ntoyo, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC), una zona sacudida por las operaciones de diversas formaciones armadas.

Un cura de la parroquia de Manguredjipa, situada en los alrededores, ha señalado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias Actualité que los asaltantes irrumpieron en la localidad en torno a las 22.00 horas (hora local) del lunes. "Lo que he visto es horrible. Asesinaron a casi todos los participantes en un funeral", ha relatado.

El jefe de la agrupación de Babika, Eugène Viringa, ha indicado que el balance de fallecidos podría ser incluso más elevado, mientras que un residente de Ntoyo que asegura haber participado en la recuperación de cadáveres ha asegurado que el número de fallecidos superaría el centenar, sin que las autoridades de RDC hayan dado por ahora una cifra oficial.

La ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dimite el primer ministro de Nepal tras la muerte de 19 personas en las protestas contra el Gobierno

Infobae

Profesionales del Hospital de Valme participan en una expedición de ayuda solidaria en Guatemala

Profesionales del Hospital de Valme

El helicóptero de la NASA para volar en Titán supera pruebas cruciales

El helicóptero de la NASA

'Verano Trippin', 'As the Water Flows' y 'Ashima' se proyectarán en 'Otras Actividades' del Festival de San Sebastián

'Verano Trippin', 'As the Water

Mar Flores manda un mensaje de agradecimiento a Alessandro Lequio como respuesta a su demoledor ataque

Mar Flores manda un mensaje