Mueren dos militares de India en un enfrentamiento con presuntos rebeldes en Cachemira

Al menos dos militares indios han muerto este martes en un enfrentamiento con presuntos rebeldes en la zona de la región de Cachemira controlada por Nueva Delhi, en el marco de una operación lanzada por el Ejército contra presuntos milicianos armados presentes en la zona.

El Cuerpo Chinar del Ejército indio ha confirmado en un mensaje en su cuenta en la red social X la muerte de dos militares identificados como Perbhat Gaur y Narender Sindu, antes de agregar que "cayeron en la línea del deber con la nación". "Su valentía y dedicación siempre nos inspirarán", ha agregado.

Asimismo, ha manifestado que dos "terroristas" han muerto en los enfrentamientos, registrados en una zona boscosa de Kulgam. "La identidad de los terroristas está siendo determinada. La operación sigue en progresos", ha señalado, sin más informaciones sobre estas operaciones.

Las autoridades de India han acusado en numerosas ocasiones a Pakistán de respaldar a grupos armados activos en Cachemira, una región en disputa entre ambos países desde 1947 y que en mayo fue epicentro de una nueva ronda de combates tras un atentado contra turistas indios en la zona bajo control de Nueva Delhi.