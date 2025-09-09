Mariló Montero, primeras palabras tras salir a la luz que va a ser abuela

A poco más de un mes de su boda el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda, Alberto Herrera y Blanca Llandres han anunciado la mejor de las noticias: están esperando su primer hijo. Ha sido la primera de Lourdes Montes la que ha hecho pública su futura maternidad compartiendo en redes sociales un carrusel de imágenes en el que, además de presumir de su incipiente barriguita de embarazada junto a su prometido -que le acaricia con ternura la tripita- muestra varias ecografías del bebé. "El mayor regalo que nos ha hecho la vida", ha confesado feliz la andaluza.

El pequeño, que Alberto ya ha desvelado que es un niño -con el que ha reconocido que "cumplo el sueño de mi vida"- llegará al mundo meses después del enlace de sus papás, y será el primer nieto para el 'rey de las ondas', Carlos Herrera, y para la periodista Mariló Montero, que pletórica tras salir a la luz que se convertirá en abuela primeriza en 2026 ha pronunciado sus primeras palabras ante las cámaras de Europa Press.

"Mi hijo va a ser padre, yo voy a ser abuela y mi hija -la modelo Rocío Crusset- va a ser tía, o sea que pasan muchas cosas cuando viene un bebé a casa. Están tan enamorados Blanca y Alberto, Alberto y Blanca están tan felices que esa felicidad se contagia para toda la familia. O sea que enhorabuena para todos aquellos que van a ser papis y mamis" ha expresado con una gran sonrisa que refleja su felicidad ante la llegada de un nuevo miembro a su familia.