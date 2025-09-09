Agencias

Los Mossos investigan la muerte violenta de un menor en Barcelona este lunes por la noche

Por Newsroom Infobae



Agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta de un menor que se produjo sobre las 23 horas de este lunes en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, informan en un comunicado.

La policía catalana recibió el aviso de que en la calle Antoni de Campmany había dos menores heridos como consecuencia de una presunta agresión.

Al lugar de los hechos acudió el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y les trasladó al hospital, donde finalmente uno de ellos murió, por lo que la DIC ha abierto una investigación para esclarecer las causas.

