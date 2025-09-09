Lavrov afirma que las acusaciones contra Rusia por los problemas en el avion de Von der Leyen "no tienen sentido"

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que las acusaciones sobre la supuesta implicación rusa en el sabotaje de las comunicaciones a un avión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "no tienen sentido" y ha enmarcado estas sospechas en una presunta campaña de desinformación.

"Hace poco, nos acusaron de casi matar a Ursula von der Leyen", ha afirmado el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, en alusión a los problemas sufridos e Bulgaria por el vuelo chárter que trasladaba a la jefa del Ejecutivo comunitario. "De repente, dijeron que Rusia había apagado el GPS y que el avión podía haberse estrellado", ha añadido durante una rueda de prensa recogida por la agencia TASS.

Las autoridades búlgaras sí han apuntado directamente a Moscú por su posible responsabilidad en este incidente, aunque aseguraron que se trata de una manipulación recurrente en toda la zona y que se ha acrecentado a raíz de la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania en febrero de 2022.

Para el Gobierno ruso, los aliados occidentales de Kiev sólo buscan extender falsedades con fines políticos, un argumento recurrente para desmentir cualquier atisbo de crítica durante estos años. "El método sigue siendo el mismo", ha esgrimido Lavrov, aludiendo a esta supuesta campaña de desinformación.