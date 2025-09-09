Agencias

La Universitat de Valencia acogerá el acto de apertura de curso de las universidades españolas

Por Newsroom Infobae

La Universitat de Valencia (UV) acogerá el próximo 30 de septiembre el solemne Acto de Apertura del curso 2025-2026 de las universidades españolas, que presidirá el Rey Felipe VI.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución académica valenciana, la elección de la Universitat servirá de colofón a la conmemoración del 525 aniversario de su fundación.

Esta será la primera vez que la universidad valenciana albergue esta apertura, aunque se da la circunstancia de que hace 25 años, con motivo de los 500 años de la institución, se celebró una apertura extraordinaria en la que participó el por entonces Príncipe Felipe, recuerdan las mismas fuentes.

La ceremonia está programada para el 30 de septiembre en el Paraninfo, ubicado en el edificio histórico de La Nau de València, y está prevista la asistencia, además del monarca, de la rectora de la UV, Mavi Mestre, que ejercerá de anfitriona, la presidenta de Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, y máximos responsables universitarios de todo el país, la ministra de Ciencia y Universidades Diana Morant, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón.

EuropaPress

