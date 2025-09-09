Agencias

La UE pide contención e investigaciones "independientes" tras la muerte de cerca de 20 personas en las protestas

Por Newsroom Infobae

La Unión Europea (UE) ha hecho este martes un llamamiento a la contención tras la muerte de cerca de 20 personas en las protestas en Nepal a raíz de la prohibición del acceso a las principales redes sociales por supuestos incumplimientos de la legislación nacional y ha reclamado que los incidentes sean "investigados de forma independiente".

"La UE lamenta profundamente las muertes y la violencia de las manifestaciones en marcha en Nepal. Estas muertes deben ser investigadas de forma independiente", ha indicado el Servicio Europeo de Acción Exterior, que ha pedido a las autoridades que "adopten todas las medidas necesarias para proteger vidas".

Asimismo, ha destacado que el bloque aboga por "un diálogo entre todas las partes para resolver las diferencias y garantizar que todos los derechos fundamentales son respetados", al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos en los disturbios.

Los manifestantes, que también protestan contra la corrupción y lo que consideran el fracaso de la clase política, se han concentrado principalmente en zonas urbanas. Las autoridades han restringido las aglomeraciones y han reducido el movimiento en algunas áreas para evitar enfrentamientos.

Por su parte, el primer ministro nepalí, Khadga Prasad Sharma Oli, ha responsabilizado a supuestos "infiltrados" de los disturbios durante las protestas, en las que han muerto 19 personas y más de 300 han resultado heridas después de que las fuerzas de seguridad empleasen cañones de agua, gases lacrimógenos y munición letal.

El mandatario ha asegurado que "el Gobierno no se mostró contrario a las reivindicaciones de la generación Z", sino que "estaba escuchando" y ha anunciado la creación de una comisión de investigación en torno a los incidentes, "sus resultados y causas", antes de especificar que deberá emitir sus conclusiones en un plazo de "dos semanas para evitar que accidentes como éste vuelvan a ocurrir".

Las autoridades del país asiático anunciaron la semana pasada la prohibición del acceso a las principales redes sociales y plataformas de mensajería móvil, como Whatsapp, Facebook, X, Instagram y Youtube, entre otras, por no registrarse en el Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica, provocando críticas por parte de la oposición y la convocatoria de unas manifestaciones que siguen activas en varias zonas de Nepal.

EuropaPress

