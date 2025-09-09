La UE dice que el ataque israelí viola el Derecho Internacional y la integridad territorial de Qatar

La Unión Europea ha remarcado que el ataque llevado a cabo este martes contra altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital qatarí, Doha, viola el Derecho Internacional y la integridad territorial de Qatar, mientras que "amenaza con una mayor escalada de violencia en la región".

"Expresamos nuestra plena solidaridad con las autoridades y el pueblo de Qatar, socio estratégico de la UE. Debe evitarse cualquier escalada de la guerra en Gaza, no beneficia a nadie", ha indicado el portavoz de Exteriores del bloque comunitario, Anouar El Anouni, a través de un breve comunicado, en el que ha agregado que Bruselas "seguirá apoyando todos los esfuerzos" para un alto el fuego en el enclave.

No obstante, el portavoz ha recordado que la UE y otros socios han incluido a Hamás en la lista de organizaciones terroristas, mientras que ha adoptado un "nuevo régimen" de sanciones tanto contra Hamás como contra Yihad Islámica, lo que se suma a otras medidas sancionadoras adoptadas en 2024.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha considerado que "los ataques israelíes en Qatar son inaceptables, independientemente de la razón". "Expreso mi solidaridad con Qatar y su emir, Tamim bin Hamad al Thani. "Bajo ninguna circunstancia la guerra debería extenderse a toda la región", ha agregado.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha condenado los mencionados ataques, con especial hincapié en que "violan la soberanía de Qatar y amenazan con una mayor escalada en la región". "La prioridad debe ser un alto el fuego inmediaot, la liberación de los rehenes y un aumento considerable de la ayuda a Gaza. Esta es la única solución para una paz duradera", ha asegurado.

Desde Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni ha expresado en nombre del Gobierno italiano su "sincero apoyo" tras los ataques, así como a "todos los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza". "Italia mantiene su oposición a cualquier forma de escalada que pueda agravar aún más la crisis en Oriente Próximo", ha añadido.

El Gobierno de España ha condenado "tajantamente" el bombardeo israelí contra Doha, subrayando que "supone una violación flagrante del Derecho Internacional" y "de la soberanía territorial qatarí". Al mismo tiempo, ha reiterado su llamamiento a la "contención" de cara a "preservar la estabilidad regional" y ha pedido volver a las negociaciones diplomáticas.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha mientras que estaban realizando consultas para un alto el fuego en Gaza.

Sin embargo, Hamás ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque, si bien sus altos cargos --miembros de la delegación negociadora del alto el fuego-- han sobrevivido a este bombardeo. Además, ha muerto un agente de la Policía de Qatar y otros más han resultado heridos.