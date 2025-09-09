La reina Sofía visita Ceuta 18 años después de su paso por la ciudad junto al rey Juan Carlos

Una vez más la reina Sofía lo ha vuelto a hacer, a acaparado todos los focos acudiendo a Ceuta, una ciudad que no visitaba desde hace más de 18 años y en la que veíamos a la princesa Leonor hace tan solo unos meses a bordo de la fragata Blas de Lezo. En esta ocasión la madre del rey Felipe VI mostraba una vez más su interés por el funcionamiento de los Bancos de Alimentos desde que en 2012 su fundación colabora con ellos.

Luciendo la mejor de sus sonrisas a pesar del delicado momento familiar que está viviendo por el estado de salud de su hermana y gran apoyo, Irene de Grecia, doña Sofía ha recorrido las diferentes instalaciones del Banco de Alimentos acompañada por otras autoridades que la recibieron a su llegada como fue el caso del presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y el presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, Pedro Mariscal.

Muy interesada por el funcionamiento de las diferentes instalaciones y conociendo de primera mano el funcionamiento de la organización, la Reina confirmaba así su colaboración con el Banco de Alimentos a los que ha destinado hasta tres millones de euros en diferentes proyectos a través de la fundación Reina Sofía.

Visitando la ciudad a nivel personal, la madre del Monarca elegía para la ocasión pantalón fluído en blanco, blusa en el mismo color y una favorecedora blazer de tweed en diferentes colores que combinó a la perfección con un original complemento, un abanico que lució colgado sobre el cuello agarrado por una cadena. Además de diferentes collares superpuestos como seña de identidad, doña Sofía también optó por la comodidad con unas cuñas de esparto en el mismo tono.