La Global Sumud Flotilla denuncia un ataque con drones contra una de sus embarcaciones en Túnez

La Global Sumud Flotilla ha denunciado un ataque con drones en las últimas horas de este lunes a una de sus principales embarcaciones atracadas en las costas de Túnez, que ha causado daños materiales por un fuego, no así personales.

"La Global Sumud Flotilla confirma que uno de los barcos principales, conocido como el 'Barco Familiar', que transportaba a miembros del Comité Directivo de la CSF, fue atacado por un dron en aguas tunecinas", ha señalado en un escueto comunicado difundido en su canal de Telegram en el que ha indicado que la embarcación tiene "bandera portuguesa".

El ataque ha causado "daños por fuego en la cubierta principal y en el almacén bajo" la misma, si bien no hay que lamentar víctimas puesto que "los seis pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo", ha agregado.

La Global Sumud Flotilla ha anunciado que está investigando el incidente y ha asegurado que estos "actos de agresión destinados a intimidarnos y frustrar nuestra misión no nos disuadirán". "Nuestra misión pacífica de romper el bloqueo de Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución", ha defendido.

Se espera que las embarcaciones de la flotilla partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said próximo a la capital tunecina rumbo al enclave palestino con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.