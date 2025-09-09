Kallas admite que la catástrofe humanitaria en Gaza "pone a prueba" la unidad de Europa

La Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha admitido este martes que "la catástrofe humanitaria en Gaza está poniendo a prueba" la capacidad unidad de Europa, a diferencia de lo que ocurre con la guerra de agresión de Rusia a Ucrania.

"A diferencia de Ucrania, la catástrofe humanitaria en Gaza está poniendo a prueba la determinación de Europa porque no estamos unidos", ha señalado la jefa de la diplomacia europea en su intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

La Comisión Europea ya aseguró la semana pasada no tener posición sobre si la ofensiva israelí en la Franja de Gaza es un "genocidio" como lo describió la vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Teresa Ribera, que lamentó la "incapacidad" de Europa para "hablar con una sola voz" sobre el conflicto, algo que ahora reconoce también la propia Kallas.

No obstante, la Alta Representante ha defendido que "Europa no se ha quedado de brazos cruzados" y ha instado a "continuar con los esfuerzos diplomáticos con el Gobierno israelí". "Si no dialogamos, no llegaremos a ninguna parte", ha incidido.

"No escatimaré en esfuerzos para lograr avances. Seguiré por este camino", ha afirmado Kallas, que ha apremiado a los Veintisiete a "ponerse de acuerdo sobre cómo conseguir que el Gobierno israelí cambie de rumbo" mientras que varios Estados miembro, como es el caso de España o Bélgica, han adoptado ahora medidas nacionales en respuesta a las acciones del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

"Pero no podemos actuar como unión hasta que los Estados miembro compartan la misma opinión sobre qué hacer. No es momento de señalar con el dedo, sino de unirnos para encontrar soluciones", ha subrayado la ex primera ministra de Estonia, que ha evidenciado los "muchos puntos" en los que sí hay acuerdo.

"Todos coincidimos en el diagnóstico y en los objetivos: poner fin al sufrimiento, acabar con el conflicto y garantizar la liberación de todos los rehenes", ha apostillado, antes de solicitar la colaboración de la Eurocámara en esta tarea.

Está previsto que el pleno vote una resolución sobre Gaza el próximo jueves, aunque con discrepancias entre los grupos sobre el lenguaje y el tono de la misma.

RESOLUCIÓN SOBRE GAZA

Así, mientras que el grupo de los socialdemócratas quiere que el texto describa la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como "genocidio" o que se incluyan expresiones como "crímenes de guerra", el Partido Popular Europeo defiende una respuesta "firme, serena y responsable".

"La Unión Europea tiene una responsabilidad de actuar como mediador honesto, con coherencia, unidad y determinación", ha defendido el eurodiputado del PP Antonio López-Ustúriz, quien ha criticado, además, que las medidas contra Israel anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lejos de favorecer la paz, corren el riesgo de debilitar la lucha contra el terrorismo y de aumentar la inestabilidad de la región".

Mientras, en respuesta, el eurodiputado del PSOE Nacho Sánchez Amor ha pedido "pasar de la mera descripción del horror a su calificación política y jurídica y a la atribución de responsabilidades dentro y fuera de la Unión Europea". "Hay que abandonar el lenguaje de madera y llamar a las cosas por su nombre", ha remachado.

En cuanto a la resolución, fuentes parlamentarias han señalado que los grupos han presentado ya sus propuestas para dar forma al texto final, que se negociará desde la tarde de este martes y, previsiblemente, "hasta el último momento".