Juzgan a un hombre acusado de torturar y matar a un joven, cuyo cadáver se halló dentro de un sofá

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de este martes a un hombre acusado de matar a un joven brasileño de 27 años en una casa prefabricada del municipio de Alcorcón, donde se halló el cadáver con 20 cortes, un fuerte golpe en la cabeza, las manos atadas y dentro de la estrutura de un sofá.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato y le reclama 120.00 euros en concepto de responsabilidad civil para el padre del fallecido.

El escrito de calificación señala que durante la noche del 23 al 24 de marzo de 2022, el acusado acudió a un recinto vallado en el que se almacenan casas móviles sito en carretera de San Martín de Valdeiglesias (Alcorcón) a fin de encontrarse con Y. R. da C. para acabar con su vida.

La víctima utilizaba habitualmente esas casas para pernoctar, - concretamente en la casa móvil con número de bastidor 39PF02 - y, de hecho, fue allí donde le ató las muñecas por detrás de la espalda con una cuerda mientra que con otra de mayor diámetro le rodeó el cuello por delante, se la pasó por la axila izquierda hacia la espalda, la anudó con la que le sujetaba las muñecas, y continuó hacia las extremidades inferiores hasta atarle los tobillos.

De esta manera, según la Fiscalía, Y. R. da C. "quedó inmovilizado en posición fetal sin posibilidad de mover los brazos ni extender las piernas, y, por tanto, de defenderse de forma alguna".

Pese a tenerlo inmoviliazado, y "buscando provocarle un dolor inhumano y sabiendo que el mismo no era necesario para su propósito de causarle la muerte", el acusado propinó varios golpes y cortes a la víctima con un objeto cortante causándole heridas incisas, erosiones, escoriaciones y equimosis en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en los dos brazos, en la espalda y en las dos piernas.

Finalmente, le golpeó en la cabeza de forma reiterada con un objeto "romo", causándole un traumatismo craneoencefálico que provocó una hemorragia subaracnoidea que condujo a la muerte. El acusado se encuentra privado preventivamente de libertad por estos hechos desde el día 4 de abril de 2022.