Jack Draper pone fin a su temporada 2025 por una lesión en el brazo

El tenista británico Jack Draper anunció este lunes por la noche que pone fin a la temporada 2025 debido a una lesión en el brazo que está sufriendo y que le obligó a retirarse antes en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada.

"Desafortunadamente, la lesión en el brazo me obliga a descansar y significa que estaré fuera el resto de 2025. Es muy difícil de aceptar, ya que estaba ganando un impulso increíble este año y jugando un gran nivel", anunció el número 7 del mundo en una publicación en sus redes sociales.

El primer británico del ranking dijo que "es muy difícil aceptarlo", porque estaba cogiendo "un impulso increíble y jugando muy bien". "Sin embargo, ya he pasado por esto antes, y siempre vuelvo más fuerte porque estoy muy motivado para desarrollar todo mi potencial como jugador", añadió.

La lesión de Draper fue diagnosticada como contusión ósea tras su derrota ante Marin Cilic en la segunda ronda de Wimbledon. El jugador de 23 años regresó a las canchas en el US Open con una victoria en primera ronda contra el argentino Federico Agustín Gómez, pero su lesión le obligó a retirarse antes del encuentro de segunda ronda contra el belga Zizou Bergs.

La decisión del jugador londinense tendrá importantes consecuencias, ya que estaba en condiciones de competir por un puesto en las ATP Finals de Turín, y también se había inscrito en el torneo de exhibición '6 Kings Slam', que se celebrará en Arabia Saudí el mes que viene. Además, Draper perderá todos los puntos que acumuló en los torneos de final de temporada, destacando los 500 sumados tras ganar el ATP 500 de Viena del año pasado, al no poder defender el título el mes que viene.