Agencias

Israel lanza un "bombardeo de precisión" contra supuestos altos cargos de Hamás en la capital de Qatar

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ejército de Israel ha lanzado este martes un "bombardeo de precisión" contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, según han confirmado las propias Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha afirmado que el objetivo del ataque ha sido "la cúpula de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha agregado.

"Antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia", ha señalado, antes de reiterar que "seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre".

Fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo islamista palestino, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lavrov afirma que las acusaciones contra Rusia por los problemas en el avion de Von der Leyen "no tienen sentido"

Lavrov afirma que las acusaciones

La Policía eleva a casi 900 los detenidos en la concentración de Londres en apoyo a Palestine Action

La Policía eleva a casi

La UNAMA denuncia que los talibán impiden a sus trabajadoras y contratistas entrar en complejos de la ONU

La UNAMA denuncia que los

El Ejército de Nepal hace un llamamiento a la "calma" tras la dimisión del primer ministro

El Ejército de Nepal hace

Decapitadas cuatro personas a manos de supuestos yihadistas en el norte de Mozambique

Decapitadas cuatro personas a manos