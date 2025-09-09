Agencias

Herido un joven de 25 años tras la colisión entre un turismo y una bici en Somosierra con República Argentina

Por Newsroom Infobae

Un joven de 25 años ha resultado herido tras sufrir un accidente por la colisión entre un turismo y una bicicleta en la confluencia de las calles Somosierra con República Argentina, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,35 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño.

