Hamás confirma cinco muertos en el ataque israelí en Doha, ninguno de ellos de la delegación negociadora

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque de Israel en la capital de Qatar, Doha, si bien sus altos cargos han sobrevivido a este bombardeo, perpetrado mientras estaban en la ciudad qatarí como parte de una delegación negociadora para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Confirmamos el fracaso del enemigo de asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora", reza un comunicado del grupo, en el que ha informado de que ha fallecido Humam al Haya, hijo del líder de Hamás en Gaza, Jalil al Haya, y un asesor de este último, Yihad Labad. Asimismo, ha agregado que otros tres miembros del grupo han muerto.

Hamás ha manifestado que "el traicionero intento de la ocupación sionista de asesinato a la delegación negociadora" en Doha "constituye un crimen atroz, una agresión flagrante y una violación de todas las normas y leyes internacionales", según ha recogido el diario 'Filastín', afín a la milicia.

"Constituye un atentado contra la soberanía del hermano Estado de Qatar que, junto a Egipto, desempeña un papel importante de mediación y en los esfuerzos para detener la agresión y alcanzar un alto el fuego e intercambio de prisioneros. Esto revela una vez más la naturaleza criminal de (Israel) y su deseo de socavar cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo", ha remarcado.

En este sentido, ha reiterado que el ataque "confirma sin lugar a dudas" que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "no desea llegar a ningún acuerdo", puesto que estaban discutiendo la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump.

Para Hamás, "buscan deliberadamente frustrar todas las oportunidades y los esfuerzos internacionales, sin tener en cuenta la vida" de los rehenes retenidos en la Franja, "la soberanía de los Estados ni la seguridad y la estabilidad de la región".

No obstante, ha responsabilizado conjuntamente a la Administración estadounidense y a Israel "por este crimen, debido a su continuo apoyo a la agresión y los crímenes" israelíes contra el pueblo palestino.

"Este crimen ha demostrado que la ocupación sionista es una amenaza inminente para la región y el mundo, y que Netanyahu intenta socavar nuestra causa nacional y los derechos de nuestro pueblo, empujándolos al desplazamiento forzado y continuando con sus planes criminales de genocidio, limpieza étnica, hambruna y desplazamiento forzado", ha declarado.

Con todo, ha asegurado que "este cobarde intento de asesinato no cambiará" sus "claras posiciones y demandas", que pasan por un alto el fuego, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, un intercambio de prisioneros, y "ayuda y reconstrucción". "No nos disuadirán de defender los derechos de nuestro pueblo ni de continuar la resistencia", ha agregado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que condenen este ataque contra Qatar y tomen "medidas urgentes para presionar" a Israel a que "ponga fin a su guerra de genocidio y limpieza étnica, garantice la justicia" al pueblo palestino y apoye su "legítimo derecho a la libertad y la autodeterminación".

QATAR CONFIRMA UN POLICÍA MUERTO

Posteriormente, el Ministerio del Interior de Qatar ha confirmado que un agente de la Policía ha fallecido y que varios más han resultado heridos en el marco del bombardeo. "Según la información preliminar, el ataque ha causado la muerte de Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, miembro de la Fuerza de Seguridad Interna, mientras cumplía sus funciones en el lugar", reza un comunicado.

"Varios miembros del personal de seguridad también han resultado heridos. Las autoridades competentes continúan inspeccionando y asegurando la zona atacada mediante la unidad de explosivos", ha señalado la cartera ministerial, que ha prometido garantías de "contención y control de la situación".

Asimismo, ha indicado que está "siguiendo de cerca los acontecimientos y tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes, que siempre es una prioridad absoluta".

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha. "Durante años, estos miembros han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha señalado.