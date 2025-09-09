Feijóo dice que la "limpieza" en España pasa por echar a Sánchez tras confirmar el TS que abre juicio al fiscal general

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la "limpieza" de España pasa por echar de Moncloa al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que el Tribunal Supremo haya acordado enviar a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En concreto, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha acordado abrir juicio oral contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamándole una fianza de 150.000 euros, si bien rechaza suspenderle en el cargo, como había solicitado la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

"El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, al que incluso le impone el pago de una fianza. La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable", ha asegurado Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

"SI EL PSOE NO PIDE SU DIMISIÓN LE ACOMPAÑARÁ HASTA EL BANQUILLO"

El presidente del PP ha emplazado una vez a los socialistas a reclamar la dimisión de García Ortiz. "Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el banquillo", ha advertido.

Feijóo ha señalado que están procesados el fiscal general y el hermano de Pedro Sánchez y ha añadido que el presidente tiene "en prisión a su número dos en el partido", Santos Cerdán. Además, ha agregado que están "imputados" su mujer Begoña Gómez y "su exmano derecha", en alusión al exministro José Luis Ábalos.

En este escenario, el jefe de la oposición ha afirmado que "es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno" de España. "Y lo haremos", ha aseverado en el mismo mensaje.

TELLADO: "¡DIMISIÓN YA!"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que "un presunto delincuente al que el Tribunal Supremo sienta en el banquillo y le impone una fianza de 150.000euro es indigno de ocupar cualquier cargo público".

"Mucho más el de Fiscal General del Estado. García Ortiz debe dejar su puesto de inmediato. ¡Dimisión ya!", ha exclamado en un mensaje en la misma red social, que ha recogido Europa Press.

También la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado su dimisión tras conocerse que el Tribunal Supremo le ha enviado a un juicio oral y ha asegurado que, aunque respetan su presunción de inocencia, su continuidad plantea un conflicto "moral" y "ético".

De la misma manera, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha exigido su dimisión inmediata. "Un fiscal del Estado bajo fianza. Una vergüenza internacional", ha resaltado.

GAMARRA: "DEL ESTRADO AL BANQUILLO"

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha calificado de "escándalo inaudito" y de "bochorno" que el fiscal general tenga que sentarse en el banquillo de los acusados. "Del estrado, al banquillo", ha asegurado en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

A su entender, el hecho de que se siente en el banquillo es una muestra que la "degradación democrática" al que está llevando Sánchez a España, con su hermano procesado, su mujer imputada, su primer número dos sin poder salir del país y su segundo número dos sin poder salir de la cárcel, según ha resaltado.

Gamarra ha afirmado que el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez agonizan" y ha recordado que este miércoles está previsto que declare como imputada ante el juez la esposa de Sánchez. "El día antes de que su mujer declare como imputada ante el juez, su fiscal general del Estado se sienta en el banquillo de los acusados", ha destacado.

La dirigente del PP ha resaltado que "por primera vez en la historia de España" un fiscal general "se sentará en el banquillo de los acusados debido a una revelación de secretos debido a unos hechos presuntamente constitutivos de delito que habrían sido cometidos en el ejercicio de su cargo".

Gamarra ha indicado que la situación de García Ortiz "es absolutamente insostenible". "Si tenía que haber dimitido hace muchos meses ya, no hay ninguna duda que tras este auto no tiene otra salida que la dimisión inmediata", ha manifestado.

AL MANTENERLO, SÁNCHEZ "SE ESTÁ PROTEGIENDO A SÍ MISMO"

A su entender, el respaldo del Gobierno a García Ortiz pone de manifiesto que el fiscal general "actúa al dictado de Moncloa" y que, con su protección, Sánchez "se está protegiendo a sí mismo". "Por el bien del Estado de Derecho, de la independencia judicial y de la democracia, exigimos al fiscal general del Estado que dimita hoy mismo. Y si no, que el ministro de Justicia sea quien le pida el cese porque los españoles no merecemos tanta degradación democrática", ha enfatizado.

Finalmente, Gamarra ha señalado que España "necesita regeneración" y "limpieza democrática" y ha añadido que el PP "está preparado para abrir esta nueva etapa de regeneración y acabar con toda esta degeneración" del Gobierno de Sánchez.