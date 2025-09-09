Agencias

España mantiene el ritmo y avanza con firmeza en el Mundial de Surf de El Salvador

Por Newsroom Infobae

La selección española de surf sigue dejando grandes sensaciones en el ISA World Surfing Games 2025, que se está disputando en El Salvador, en una jornada con participación íntegra femenina en La Bocana y masculina en El Sunzal, para confirmar las buenas sensaciones del equipo nacional, avanzando con paso firme en la cita mundialista.

La primera en entrar al agua fue Janire González-Etxabarri, que firmó una gran actuación en La Bocana, con una sumatoria de 14,10 puntos (7,27+6,83), para superar con claridad a la salvadoreña Julissa García, la filipina Nilbie y la canadiense Catherine Bruhwiler.

Poco después, también en La Bocana, Nadia Erostarbe confirmó su gran momento con otra victoria. Alcanzó 14.00 puntos (7,00+7,00), dejando por detrás a la nicaragüense Candelaria Resano, la surcoreana Lee Nala y la ecuatoriana Dominic Barona.

Cerrando la participación femenina del día, Annette González-Etxabarri volvió a destacar con una sólida intervención, sumando 14,10 puntos (7,33+6,77), superando a la neozelandesa Alani Morse, la costarricense Leilani McGonagle y la filipina Dianne Nogalo.

En categoría masculina, en El Sunzal, Rubén Vitoria volvió a destacar con una de las mejores puntuaciones del campeonato hasta el momento, de 17,83 puntos (9,50+8,33). El surfista vasco dominó con autoridad su manga ante el uruguayo Agustín Zanotta, el caboverdiano Robertney Barros y el británico Patrick Langdon-Dark.

EuropaPress

