Agencias

España condena el bombardeo de Israel contra Hamás en Qatar: "Es una violación del Derecho Internacional"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de España ha condenado "tajantemente" el bombardeo de Israel contra supuestos altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital de Qatar, Doha, subrayando que este ataque "supone una violación flagrante del Derecho Internacional" y "de la soberanía territorial qatarí".

"España reitera su llamada a la contención y al respeto al Derecho Internacional para preservar la estabilidad regional, al cese inmediato de la violencia y al retorno a las negociaciones diplomáticas", ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Gobierno español ha reiterado su "compromiso con la estabilidad" en Oriente Próximo, a la vez que ha insistido en que "seguirá trabajando con sus socios por la estabilidad regional".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado un "bombardeo de precisión" minutos después de que se registraran varias explosiones en el barrio de Katara, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Así, ha afirmado que el objetivo del ataque ha sido "la cúpula de la organización terrorista Hamás". "Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha agregado.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha confirmado en un breve comunicado lo que ha descrito como una operación "completamente independiente" por parte del Ejército y del servicio de Inteligencia israelíes. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", ha dictaminado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Redondo acusa al PP de mimetizarse con Vox y 'populares' tachan al Gobierno de ser "el más machista de la historia"

Redondo acusa al PP de

Cerca de un millar de personas bloquea el tramo final de La Vuelta en Mos: "La etapa de hoy la ha ganado Palestina"

Cerca de un millar de

El FC Barcelona-Valencia CF de este domingo 14 de septiembre se jugará en el Estadi Johan Cruyff

El FC Barcelona-Valencia CF de

Magdalena Correa expone en el Real Jardín Botánico su investigación sobre la resilencia sin luz y a -40ºC en Svalbard

Magdalena Correa expone en el

La reina Sofía visita Ceuta 18 años después de su paso por la ciudad junto al rey Juan Carlos

La reina Sofía visita Ceuta