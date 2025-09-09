El Pokémon GO City Safari de Valencia contará con la primera Caza de Sellos Go en España, por lo que los jugadores podrán explorar las ubicaciones y los parajes más emblemáticos de la ciudad mientras coleccionan sellos en el juego.

Valencia acogerá una nueva edicion de Safari de Ciudad de Pokémon Go en España, una cita que reunirá a los jugadores los días 27 y 28 de septiembre, que podrán visitar lugares de interés histórico a través del juego para capturar pokémon temáticos.

Para participar en el Safari hay que adquirir una entrada, con un coste de 10 euros, válida uno de los días y en horario completo, de 10:00 a 18:00 horas, en la España peninsular, aunque habrá una extensión de 8 euros para participar también el segundo día.

Los jugadores que acudan al evento en Valencia podrán disfrutar de la primera Caza de Sellos GO en España, según ha anunciado el equipo del videojuego en una publicación en su página web.

De esta manera, los entrenadores tendrán la oportunidad de explorar las ubicaciones y los parajes más emblemáticos de la ciudad, mientras coleccionan sellos en el juego para completar su colección.

La búsqueda se activará al acceder al área del evento de juego, al acercarse a una Poképarada que forme parte de la búsqueda de sellos del Safari de Ciudad, que se incluirán y destacarán en Campfire y en un mapa exclusivo.

Una vez empezada la búsqueda de sellos, aparecerá un icono naranja sobre las Poképaradas participantes, en las que los jugadores podrán girar sus fotodiscos y añadir sellos a su hoja, que mostrarán el nombre y la fecha de la Poképarada.

Asimismo, se podrán coleccionar hasta ocho sellos en este evento, y por cada uno se conseguirá un encuentro con Eevee con sombrero de explorador. La Caza de Sellos sólo se podrá completar una vez al día durante las horas del evento.

AYUDAR AL PROFESOR WILLOW Y POKÉMON ESPECIALES

Por otro lado, los entrenadores que hayan adquirido una entrada para uno de los dos días del evento podrán ayudar al Profesor Willow y a Eevee a aprender más cosas sobre los pokémon que aparecerán durante el evento. Al inicio de esta experiencia, el pokémon que acompaña al profesor se podrá encontrar con sombrero explorador.

Así, los jugadores podrán recorrer la ciudad con su nuevo Eevee de compañero, que podrá evolucionar en cualquiera de sus evoluciones conocidas, para conseguir un Vaporeon, Jolteon o Flareon con un sombrero de explorador.

Durante el evento también aparecerán pokémon especiales por Valencia, como Mudbray, el Pokémon Asno, que sólo aparecerá durante los eventos del Safari de Ciudad de Pokemon GO de este año, aunque el equipo del videojuego ha informado de que podrá aparecer por todo el mundo posteriormente.

Otros Pokémon surgirán de la eclosión de Huevos de 7 kilómetros durante el evento, como es el caso de Sigilyph, Klink, Goomy y Mudbray, aunque esta experiencia sólo estará disponible para los entrenadores que mejoren su entrada con el complemento Amante de la eclosión (6 euros), con el que se podrá conseguir una bonificación de mitad de la distancia.

Por su parte, todos los entrenadores que tengan una entrada recibirán bonificaciones y recompensas en el horario del evento durante el día de la entrada en cualquier lugar de Valencia, entre las que se encuentran los Módulos Señuelo (excepto los dorados), o la posibilidad de hacer hasta cinco intercambios especiales durante el día que se indica en su entrada (requerirán un 50 por ciento menos de Polvo Estrella).

Igualmente, los jugadores podrán mejorar sus experiencias con otro complemento opcional, como el de Amante de las incursiones (6 euros).