El 'Paprec Arkéa' lidera mientras una nueva brisa impulsa a la flota IMOCA hacia el sur en The Ocean Race Europe

El equipo 'Paprec Arkéa' de Yoann Richomme sumó dos puntos al pasar primero por la puerta puntuable de la Etapa 5, por delante de Allagrande Mapei Racing en The Ocean Race Europe, mientras una nueva brisa impulsa a la flota IMOCA hacia el sur en su camino hacia la Bahía de Boka.

Las frescas brisas mediterráneas que llegaron durante la noche han acelerado el progreso de la flota de The Ocean Race Europe hacia el sur en el segundo día de la quinta etapa del recorrido europeo.

Las siete tripulaciones internacionales habían avanzado lentamente con vientos muy flojos desde que salieron de Génova (Italia) el domingo por la tarde, en la travesía de 1.600 millas náuticas hacia la Bahía de Boka en Montenegro, tras costear por Niza y Saint-Tropez (Francia) durante la noche.

Sin embargo, la llegada de un viento del noroeste de 8 a 10 nudos esta madrugada dio finalmente a los líderes -'Paprec Arkéa', 'Biotherm', líder de la general, 'Team Malizia' y 'Allagrande Mapei Racing'- la oportunidad de poner rumbo sur por primera vez.

Navegando en popa con la brisa en aumento, alcanzando velocidades de hasta 32 nudos por momentos, este cuarteto progresó rápidamente hacia la puerta puntuable de la Etapa 5, a la altura de Santo Stefano (Cerdeña). Y fue la tripulación del 'Paprec Arkéa' la que sacó mejor partido de esta carrera hacia el sur, llegando primero y sumando dos puntos de bonificación, apenas un minuto por delante del 'Allagrande Mapei', que se llevó un punto por la segunda posición.

Mientras tanto, los tres barcos restantes -'Team Holcim-PRB', 'Canada Ocean Racing' y 'Team AMAALA'- no lograron beneficiarse del viento tan pronto como los demás y solo pudieron ver cómo el cuarteto de cabeza se escapaba mientras ellos quedaban atrapados en una encalmada.

A bordo del líder, el 'Paprec Arkéa', el patrón Richomme hizo balance de un gran inicio de etapa para la tripulación francesa, mayoritariamente en cabeza desde que salieron de Génova. "Dos puntos en la puerta puntuable de Santo Stefano estuvo realmente bien. Hemos hecho mucho esfuerzo desde la salida para estar delante y ha valido la pena. Ahora tenemos cuatro puntos de margen sobre el 'Holcim' (en la general), es un buen colchón", destacó.