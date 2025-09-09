El abogado de Antonio Tejado responde a la petición de María del Monte de 28 años de carcel para su sobrino

El pasado mayo finalizaba el periodo de instrucción del caso del robo a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal el 25 de agosto de 2023 y, en un demoledor auto de procesamiento, el juez del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla envía a Antonio Tejado a juicio acusándolo de cuatro delitos como "autor intelecual" del atraco, al sostener que su implicación -y la información privilegiada que habría transmitido al resto de la banda criminal, liderada por Arseny Garibyan 'el ruso', por sus lazos familiares con la folclórica- habría sido clave para llevar a cabo el golpe, en el que asaltaron la casa de la pareja de madrugada sustrayéndoles una colección de relojes de alta gama, todas sus joyas, y una importante cantidad de dinero en metálico.

Y ha sido ahora cuando ha trascendido que la defensa de María e Inmaculada, ejercida por la abogada Emilia del Río, ha presentado un escrito formal ante la Justicia solicitando una pena de prisión de 28 años y medio para el sobrino de la cantante, al que acusan de ser el "cerebro" del robo al "retomar su relación" con su tía para "recabar y transmitir puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiese culminar con éxito".

Un durísimo varapalo para Tejado, que como han desvelado en el programa 'Fiesta' se sentiría "roto y decepcionado" con la artista, ya que sigue defendiendo que es totalmente inocente de los delitos que se le atribuyen.

En la misma línea se ha mostrado su abogado Fernando Velo, que en su reaparición ante las cámaras -en la que ha llamado la atención su sonrisa y actitud despreocupada pese a la posible condena de su cliente- ha respondido a la petición de la defensa de María e Inmaculada anunciando que "contestaré en el juzgado" y que piensan "recurrir" el escrito de la acusación particular.

Parco en palabras e insistiendo en que "no voy a decir nada", el letrado ha dejado en el aire cómo se ha tomado Tejado que la abogada de su tía haya pedido 28 años de cárcel para él, aunque confirmando que está en permanente contacto con él ha revelado que se encuentra "bien" aunque reconoce que el retraso en el anuncio de la fecha en la que arrancará el juicio oral "por falta de medios, desgraciadamente es perjudicial para Antonio y para cualquiera".

"Yo no voy a valorar nada. Lo haré en el juzgado que es donde corresponde. No voy a decir nada" ha respondido cuando la prensa le ha preguntado su opinión como abogado sobre la indemnización de casi un millón de euros que solicitan María e Inmaculada.

Sin embargo, sí ha querido dejar claro que "por supuesto" que Tejado sigue defendiendo su inocencia, destacando que hasta que no se celebre la causa judicial hay que respetar la presunción de inocencia.