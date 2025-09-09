El 82% de la población española reconoce tener un conocimiento escaso o nulo sobre los linfomas

El 82 por ciento de la población española ha reconocido tener un conocimiento escaso o nulo sobre los linfomas, un tipo de cáncer del sistema linfático y que suponen hasta el 71 por ciento del total de las neoplasias hematológicas que se dan en España, según una encuesta sobre la percepción de esta patología realizada por IPSOS e impulsado por Lilly, en colaboración con la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL).

Más de la mitad de los españoles (55 por ciento) también desconoce la existencia de linfomas poco frecuentes y definidos como enfermedad rara, y es que se trata de una patología muy heterogénea y con más de 30 subtipos, motivo por lo que Lilly y AEAL han lanzado una campaña de concienciación y visibilización, de forma que se dé voz a los pacientes, mostrar sus necesidades y facilitarles herramientas informativas y recursos.

"Aún existe una gran falta de información y concienciación sobre los linfomas. A pesar de que cada año se diagnostican miles de casos en España, en muchos ámbitos no hay un abordaje público de esta enfermedad, lo que contribuye al desconocimiento general", ha afirmado el jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, el doctor Ramón García Sanz, durante la presentación de la iniciativa, que recorrerá varios hospitales españoles.

Tras ello, ha subrayado que cualquier campaña divulgativa es de "gran importancia" tanto para visibilizar la enfermedad como para ofrecer a los pacientes y su entorno información y apoyo, y mostrar que es posible convivir con la enfermedad e incluso alcanzar una buena calidad de vida.

Aunque la mayoría de los linfomas de células B son frecuentes, existen algunos subtipos poco comunes, como el de células del manto, cuya incidencia es de una o dos personas por cada 100.000, y cuyo desconocimiento se extiende al 92 por ciento de la población.

Otro de los datos que arroja el estudio es que tan solo un 36 por ciento conoce los síntomas asociados a los linfomas. El aumento del tamaño de los ganglios linfáticos es el síntoma más identificado entre los encuestados (74 por ciento), seguido de la pérdida de peso sin explicación (58 por ciento), la fatiga y pérdida de apetito (58 por ciento) y la fiebre recurrente (43 por ciento).

A pesar de todo, un 70 por ciento ha asegurado conocer enfermedades relacionadas con el sistema linfático, y ha afirmado que el cáncer es la enfermedad más relacionada con el mal funcionamiento del sistema linfático.

AVANCES EN EL TRATAMIENTO

Por otro lado, el doctor García Sanz ha destacado los numerosos avances que se han dado en los últimos años para tratar los linfomas, logrando que en algunos se alcance una tasa de curación de más del 90 por ciento, aunque ha reconocido que aún existen algunos que, si bien no se curan, pueden controlarse durante "mucho tiempo".

Estos avances también están posibilitando que los médicos puedan anticiparse a posibles recaídas de la enfermedad, situaciones para las que también existen múltiples opciones en la actualidad.

La coordinadora de la Unidad de Terapias Avanzadas del Servicio de Hematología del Gregorio Marañón, la doctora Mariana Bastos-Oreiro, ha subrayado que esta "revolución" a nivel de terapias ha cambiado "completamente" la seguridad de los pacientes, proporcionando numerosas opciones a suptipos que antes no contaban con ninguna.

"A nivel global podemos decir que ha sido brutal la mejoría en términos de supervivencia. En algunos subtipos se ha duplicado la supervivencia, o incluso pacientes que no tenían ninguna opción ahora incluso pueden curarse en algunos de los subtipos de linfoma", ha añadido.

La presidenta de AEAL, Begoña Barragán, ha coincidido en que los últimos años han visto aparecer una gran cantidad de tratamientos, lo que proporciona más esperanza a los pacientes si se acompañan de campañas de visibilización como la presentada esta jornada, pues ayuda a aclarar dudas y despejar miedos.

"Yo creo que campañas como esta ayudan a los pacientes y también a la sociedad a que si en un momento dado te cruzas con un linfoma en tu vida, no te suene tan raro y veas que esto es una enfermedad que tiene tratamiento, que existen muchas posibilidades y que me puede permitir salir adelante", ha declarado Barragán.