Agencias

El 22 Festival de Cine Europeo homenajeará a Costa-Gavras y recuperará la lectura de nominaciones de los EFA

Por Newsroom Infobae

Guardar

El 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará del 7 al 15 de noviembre, rendirá homenaje al director franco-griego Costa-Gavras con el Giraldillo de Honor y volverá a acoger en la ciudad la lectura oficial de las nominaciones a los Premios de la Academia de Cine Europeo (EFA) 2025, prevista para el próximo 18 de noviembre en el Real Alcázar.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado este martes en el Salón Colón del Consistorio la imagen de su 22ª edición, diseñada por el ilustrador sevillano José Luis Ágreda. La obra se inspira en los carteles tradicionales de las fiestas de primavera de Sevilla y en escenas de cine europeo, con la presencia del gato de la película de animación 'Flow'.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, durante nueve días Sevilla acogerá unas 180 películas, entre ellas algunas producciones de Cannes, Venecia, Toronto o Berlín, así como secciones dedicadas a cine emergente y cortometrajes europeos.

La programación incluye además ciclos especiales, talleres, coloquios y proyecciones en recintos emblemáticos como Cine Cervantes, Teatro Alameda, Cine Avenida, Odeón Plaza de Armas, MK2 Nervión Plaza y el Cartuja Center CITE.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que el festival "se ha convertido en uno de los grandes orgullos culturales de la ciudad" y proyecta la imagen de Sevilla "hacia Europa y hacia el mundo".

Por su parte, el director del festival, Manuel Cristóbal, ha señalado que Costa-Gavras será reconocido por su trayectoria de más de seis décadas y por su compromiso con un cine "valiente y transformador".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Netanyahu acusa a Sánchez de "amenaza genocida" por decir que España carece de armas nucleares

Netanyahu acusa a Sánchez de

UEFA consultará con "todas las partes" la solicitud de la RFEF de jugar partidos de Liga en el extranjero

UEFA consultará con "todas las

La Xunta contrató con Feijóo como presidente 13 informes a la consultora ligada a Montoro, uno centrado en las cajas

La Xunta contrató con Feijóo

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI divulga imágenes de

La Guàrdia Urbana de Barcelona cifra en 28.000 los asistentes a la manifestación independentista de la Diada

La Guàrdia Urbana de Barcelona