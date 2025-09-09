EEUU anuncia la detención de más de 600 personas en una operación contra el Cártel de Sinaloa

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha informado este martes de que más de 600 personas han sido detenidas en una gran operación llevada a cabo contra el mexicano Cártel de Sinaloa, al que Washington designó el pasado mes de febrero como organización terrorista.

Aunque no ha matizado exactamente dónde se han llevado a cabo estos arrestos, ha afirmado que se trata de un "golpe" al cártel a nivel internacional. Así, ha explicado que la operación ha implicado a un total de siete países, unas acciones que han sido puestas en marcha de forma "coordinada y de acuerdo a la ley".

La DEA ha señalado en un comunicado que en total han sido arrestadas 617 personas, mientras que son más de 10 toneladas las drogas incautadas y más de 400 las armas de fuego. La mayor parte de las drogas eran metanfetamina, cocaína y heroína. Además, la organización también tenía en su poder unos 11 millones de dólares (unos 9,3 millones de euros) en efectivo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en febrero que Washington designaría a ocho cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, entre las que se encontraban también la Mara Salvatrucha salvadoreña y la venezolana Tren de Aragua.

No obstante, recientemente la Administración Trump ha introducido a los cárteles ecuatorianos Los Lobos y Los Choneros en esta misma lista, lo que facilita el intercambio de información con otros servicios de Inteligencia de cara a posibles operaciones.