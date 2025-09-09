Agencias

Decretan prisión preventiva para el cuarto imputado por intentar asesinar al expresidente Zelaya

La Justicia de Honduras ha decretado prisión preventiva para el que es ya el cuarto imputado por su presunta relación con un plan para asesinar al expresidente hondureño y primer caballero del país, Manuel Zelaya, un complot cuyo objetivo final sería la caída del Gobierno de la actual presidenta, su mujer, Xiomara Castro.

Un juez ha dictado que el hombre, identificado como Gerardo Galeano, sea puesto bajo custodia hasta que se celebre el juicio en su contra por "asociación terrorista en perjuicio del orden público", según informaciones del diario 'Proceso Digital'.

Galeano se suma así a los otros tres imputados en el mismo proceso: Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales. Todos ellos fueron detenidos en el marco de una serie de operaciones policiales realizadas a mediados de agosto después de que la Fiscalía recabara información que los vincularía directamente con el plan para asesinar a Zelaya.

Las investigaciones apuntan a que este plan incluía la organización de un paro nacional y el uso de la violencia para generar caos, temor y presión política. Asimismo, el objetivo era desestabilizar al Gobierno y obstaculizar el desarrollo de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

El fiscal general, Johel Zelaya, había informado previamente sobre la existencia de un plan cuyo objetivo era "alterar el orden constitucional y poner en peligro la paz social y la democracia" de cara a los comicios.

