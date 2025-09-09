Decapitadas cuatro personas a manos de supuestos yihadistas en el norte de Mozambique

Al menos cuatro personas han sido decapitadas en un ataque perpetrado por presuntos yihadistas en la localidad mozambiqueña de Mocimboa de Praia, situada en la provincia de Cabo Delgado (norte) y sacudida por reiterados ataques por parte de la rama de Estado Islámico operativa en el país africano.

Fuentes locales citadas por el portal mozambiqueño de noticias Carta de Mozambique han relatado que los asaltantes entraron en varias casas al azar y forzaron a sus ocupantes a salir a la calle, donde fueron decapitadas antes de darse a la fuga, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

El ataque ha provocado un nuevo desplazamiento de población, dado que algunas familias se han desplazado hacia la localidad de Mueda por temor a que los atacantes puedan volver a irrumpir en la ciudad, mientras que el alcalde de Mocimboa da Praia, Sérgio Cipriano, ha recalcado que ya hay una operación de seguridad en marcha para intentar detener a los responsables.

El grupo yihadista Estado Islámico en África Central (ISCA) ha incrementado sus ataques durante los últimos meses en Cabo Delgado, escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda.