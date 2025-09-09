Colombia emitirá bonos en euros después de diez años sin participar en este mercado

Colombia busca inversores para ofrecer bonos en euros después de diez años sin participar en este mercado, como parte de su estrategia de diversificación de la deuda pública, según informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del país en un comunicado.

Los bonos en euros que potencialmente se emitirán contarán con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, si bien el Gobierno otorgará prioridad a los inversores interesados en canjear deuda en la primera fecha.

Los recursos obtenidos de esta emisión se dirigirán a recuperar el efectivo utilizado en la recompra anticipada de bonos globales en dólares, fortalecer la liquidez del Tesoro Nacional, contribuir a la financiación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025 y mitigar riesgos asociados al Total Return Swap (TRS) ejecutado por el Gobierno.

Con este retorno, el país espera ampliar la base de inversores internacionales, optimizar la relación coste-riesgo de la deuda mediante la diversificación en monedas y construir una curva de rendimientos en euros como referencia para emisiones corporativas, descentralizadas y subnacionales.