BID firma un crédito de 117 millones con la Financiera de Desarrollo Nacional para energía limpia en Colombia

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha firmado una operación de crédito por 138,5 millones de dólares (117 millones de euros) con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) dirigida a financiar proyectos estratégicos para impulsar la energía limpia en Colombia, según informó la institución en un comunicado.

La operación está compuesta de recursos de capital ordinario del BID y fondos concesionales del Climate Investments Funds-Renewable Energy Integration (CIF-REI), además de pertenecer al programa piloto BID Clima, que busca catalizar inversiones resilientes en América Latina y el Caribe.

El objetivo de este programa es apoyar la integración de fuentes de energía renovable al sistema eléctrico colombiano. Así, los recursos permitirán el desarrollo de infraestructura crítica, inversiones en redes inteligentes y sistemas de almacenamiento.

"Este es un ejemplo concreto de cómo, a través del programa piloto BID Clima, buscamos generar impacto actuando como puente entre los fondos climáticos globales y la región", explicó el representante del BID en Colombia, Ramiro López-Ghio.