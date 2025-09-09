Benedetti denunciará a los alcaldes colombianos que viajen a EEUU sin autorización del presidente Petro

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha anunciado que el Ejecutivo denunciará a los alcaldes de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, quienes tienen previsto viajar este lunes a Estados Unidos sin la autorización del presidente del país latinoamericano, Gustavo Petro, al considerar que están "usurpando" competencias de éste.

Así lo ha afirmado en declaraciones a la prensa en las que ha justificado la posible demanda porque "ellos están usurpando funciones que son del presidente, como por ejemplo las relaciones exteriores, el orden público y temas de seguridad". "El presidente dijo que ellos necesitaban autorización para salir del país. Se fueron sin autorización. Hay que preguntarse si hay un abandono del cargo cuando ellos salieron", ha agregado.

Benedetti ha acusado además a estos representantes locales de haber viajado a territorio estadounidense para "hacer un show político". "¿Qué gestión van a hacer allá? No van a hablar con nadie que tenga que ver con certificación. ¿Quién les va a ayudar a ellos el tema del orden público? ¿Quién ayuda a que no exista más cultivo de coca? Nosotros. ¿Quién ayuda a que no haya más producción? Nosotros. ¿Qué hacen ellos allá? No tienen nada que hacer. Nada de lo que hagan va a servir", ha asegurado.

El ministro ha incidido además en que las relaciones de cooperación con las autoridades del país norteamericano ya están definidas: "Ir a hablar (...) para que haya más ayuda o cooperación por parte de Estados Unidos ya está planteado, es un convenio. Todo lo que hagan ni quita ni pone", ha considerado.

Estas declaraciones llegan en respuesta al viaje de los alcaldes de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena --el regidor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha desistido finalmente alegando motivos de agenda-- a Washington ante una eventual retirada de la certificación del país latinoamericano en la lucha contra el narcotráfico, una medida que se traduce en ayudas económicas para financiar estos esfuerzos.