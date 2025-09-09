BBVA 'ficha' a Sang Han, de Sumitomo, para crecer en el negocio de titulizaciones en Estados Unidos

El área de banca de inversión de BBVA ha fichado a Sang H. Han como responsable de sindicación y estructuración de titulizaciones de activos (ABS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, según ha informado en un comunicado.

Han se une al banco procedente de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), donde lideraba las actividades de financiación estructurada y sindicación para ABS y para obligaciones de préstamos garantizadas (CLO, por sus siglas en inglés). En sus dos décadas de experiencia también trabajó para HSBC.

"Cada vez más clientes nos solicitan líneas de financiación puente para titulizaciones, así como capacidades de estructuración y colocación de ABS," ha explicado la responsable de BBVA CIB en EEUU, Regina Gil Hernández.

"Este nombramiento refleja nuestro firme compromiso con la financiación estructurada y nuestra ambición de convertirnos en socios estratégicos de largo plazo para clientes de sectores como los centros de datos o el crédito privado", ha apostillado.

Sang reportará a Lucho Alarcón, responsable global de Crédito y responsable de Mercados Globales en EEUU, y liderará el desarrollo de capacidades de estructuración y sindicación de ABS desde Nueva York. Su equipo brindará apoyo a clientes a nivel global, reforzando la posición de BBVA en estos "sectores clave" del crédito estructurado.