Agencias

BBVA 'ficha' a Sang Han, de Sumitomo, para crecer en el negocio de titulizaciones en Estados Unidos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El área de banca de inversión de BBVA ha fichado a Sang H. Han como responsable de sindicación y estructuración de titulizaciones de activos (ABS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, según ha informado en un comunicado.

Han se une al banco procedente de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), donde lideraba las actividades de financiación estructurada y sindicación para ABS y para obligaciones de préstamos garantizadas (CLO, por sus siglas en inglés). En sus dos décadas de experiencia también trabajó para HSBC.

"Cada vez más clientes nos solicitan líneas de financiación puente para titulizaciones, así como capacidades de estructuración y colocación de ABS," ha explicado la responsable de BBVA CIB en EEUU, Regina Gil Hernández.

"Este nombramiento refleja nuestro firme compromiso con la financiación estructurada y nuestra ambición de convertirnos en socios estratégicos de largo plazo para clientes de sectores como los centros de datos o el crédito privado", ha apostillado.

Sang reportará a Lucho Alarcón, responsable global de Crédito y responsable de Mercados Globales en EEUU, y liderará el desarrollo de capacidades de estructuración y sindicación de ABS desde Nueva York. Su equipo brindará apoyo a clientes a nivel global, reforzando la posición de BBVA en estos "sectores clave" del crédito estructurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

VÍDEO: EEUU podrá enviar armas a Israel a través de las bases de Morón y Rota, pese al embargo anunciado por Sánchez

VÍDEO: EEUU podrá enviar armas

El banco brasileño Itaú despide a 1.000 empleados que teletrabajaban por bajo rendimiento

El banco brasileño Itaú despide

Jack Draper pone fin a su temporada 2025 por una lesión en el brazo

Jack Draper pone fin a

Terelu Campos, rompedora con un llamativo total look dorado en su última salida nocturna

Terelu Campos, rompedora con un

Tamara, hermana de Michu, deja claro que no ha vuelto a hablar con los Ortega Cano

Tamara, hermana de Michu, deja