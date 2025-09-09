Agencias

Aumentan a casi 400 los palestinos muertos de hambre por la ofensiva de Israel contra Gaza

La cifra de palestinos muertos de hambre y desnutrición a causa de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria roza el umbral de los 400, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 399 muertos por estas causas, incluidos 140 niños, antes de agregar que durante las últimas 24 horas se han registrado seis fallecimientos por hambre y desnutrición en este territorio costero.

Asimismo, ha especificado que 121 personas, entre ellas 25 niños, han muerto de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto la Franja como una zona de hambruna, un hecho que desató las alarmas internacionales y provocó una oleada de condenas contra Israel.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

