Amancio Ortega continúa con sus inversiones con la compra de un hotel de cuatro estrellas a Minor en Ámsterdam

Por Newsroom Infobae

Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, ha comprado el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, antigua NH Hoteles, por valor de 85 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

Este establecimiento cuenta con un total de 163 habitaciones y se sitúa a 500 metros de los museos más famosos de la capital neerlandesa, además de ubicarse a 25 minutos de la aeropuerto de Schiphol.

No es la única operación que Ortega realiza este verano en el sector hotelero, ya que a principios de julio, adquirió el Banke Opera Paris, A Radisson Collection Hotel por 97 millones de euros a Derby Hoteles, que abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2026. Así, este activo, que data de 1907 y funcionó como banco hasta su conversión inicial en hotel en 2009, se someterá a una renovación integral.

A estas adquisiciones se suma también la compra un centro logístico en la ciudad de Hoofddorp (Países Bajos), denominado AMS05, con un desembolso de 145 millones de euros, tal y como adelantaron medios neerlandeses.

El edificio dispone de 55.365 metros cuadrados de almacén, una entreplanta de 6.570 metros cuadrados y 5.265 metros cuadrados de oficinas. En concreto, se trata del cuarto centro de distribución adquirido por Pontegadea, tras los otros inmuebles ubicados en Venlo, Roosendaal y Maasbree.

El brazo inversor de Amancio Ortega cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales --principalmente oficinas-- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

De este modo, además de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

EuropaPress

