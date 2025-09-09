Amador Mohedano reaparece fuerte, emocionado y arropado por su familia en la procesión de la Virgen de Regla en Chipiona

Amado Mohedano ha vuelto a la escena pública tras sus recientes problemas de salud, cumpliendo con la tradición en el día de la Virgen de Regla, patrona de su Chipiona natal. Visiblemente más recuperado, el exmarido de Rosa Benito ha regresado al balcón de la casa familiar donde tantos años estuvo la familia de Rocío Jurado al completo venerando a su virgen al paso de la procesión por las calles de la localidad gaditana.

Recuperándose a pasos agigantados tras su ingreso de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera el pasado 18 de julio, el hermano de 'la más grande' ha reaparecido con un aspecto más saludable después de que hace varias semanas su hija Chayo Mohedano compartiese varias imágenes en redes sociales en las que se le veía visiblemente más delgado y deteriorado, haciendo saltar todas las alarmas sobre su estado y llevando a que se especulase incluso con que podía padecer la misma enfermedad que su hermana Rocío. Algo que él no tardó en desmentir rotundamente.

Acompañado por su hermana Gloria Mohedano, su cuñado José Antonio Rodríguez, su sobrino nieto David Flores -hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores-, y Mari Carmen Ortega Cano con su marido Aniceto -que acudieron en representación de José Ortega Cano, que en esta ocasión no pudo asistir por encontrarse en Madrid-, entre otros familiares, Amador presenció la procesión de su Virgen de Regla ocultando su emoción bajo su inseparable sombrero y unas gafas de sol.

Aunque ha sido una alegría para muchos ver al hermano de Rocío Jurado de nuevo en el balcón cumpliendo con la tradición, ha destacado la ausencia de algunas de las figuras más mediáticas del clan, como Gloria Camila, que se encuentra en Honduras concursando en 'Supervivientes All Stars 2025', o Rocío Flores, en el punto de mira tras haber vuelto a televisión tres años después con una demoledora entrevista contra su madre, Rocío Carrasco.

"Ya no quepo por aquí de lo gordo que estoy. Me encuentro muy bien, muy bien. Mejorando poco a poco" ha revelado con una sonrisa a su llegada a la casa familiar.

Mari Carmen Ortega Cano, por su parte, se ha pronunciado sobre cómo está viendo a Gloria Camila en el reality, asegurando que "la veo fuerte, muy fuerte". "Le mandamos muchos ánimos" ha añadido, confirmando que el motivo de la ausencia de su hermano José en Chipiona en una fecha tan señalada es por encontrarse en la capital cumpliendo con sus compromisos.